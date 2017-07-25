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В Барнауле начались подготовительные работы к ремонту дворов, которые будут благоустроены по программе "Комфортная городская среда", сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
Работы будут проведены по следующим адресам: ул. Челюскинцев, 65, ул. А.Петрова, 148, пер. Прудской, 29, ул. Телефонная, 28а, ул. Молодежная, 21 и другим.
Сейчас рабочие ведут подготовку и планировку участков, демонтируют старые бордюры. При сохранении благоприятных погодных условий приступят к первому этапу работ – асфальтированию. Затем на придомовых территориях будут устанавливать детские игровые комплексы, ограждения и другие элементы.
Всего в этом году отремонтируют 106 дворов краевой столицы. В работах задействуют пять бригад – это 60 специалистов и 20 единиц техники. Потратить планируется 157,43 миллиона рублей. Это деньги федерального бюджета. Еще 5 миллионов будут выделены из городской казны.
Всего же за два года по этой программе будет выделено около 236 миллионов рублей.
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