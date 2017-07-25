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Хозяина старого моста через Обь в Барнауле ищут через суд

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Вопрос о том, кому придется ремонтировать переправу и вкладывать в это сотни миллионов рублей, остается открытым

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Судьба старого моста через Обь в Барнауле в настоящее время решается в судах — по-прежнему не ясно, кто же должен ремонтировать этот объект, требующий миллионных вложений.

Как ранее неоднократно сообщал портал Amic.ru, прошлым летом прокуратура через суд обязала администрацию краевой столицы отремонтировать переправу, которая приходит в негодное состояние и реально угрожает безопасности движения. В мэрии тогда заявили, что на приведение моста в нормальное состояние необходимо около 500 миллионов рублей и подчеркнули — у города таких денег нет.

Не так давно выяснилось, что, согласно решению Арбитражного суда Алтайского края, городские власти добились передачи проблемного имущественного комплекса в федеральную собственность, а именно Территориальному подразделению Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Казалось бы, теперь новый собственник старого моста определен и ясно, кому на долю выпало отвечать за его многомиллионный ремонт.

Однако в межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай нашему порталу сообщили, что данный вопрос не решен.

В частности, представители федерального ведомства пытались оспорить решение о передаче моста в их ведение в Седьмом апелляционном арбитражном суде в городе Томске. Эта инстанция, впрочем, оставила решение краевого арбитража в силе.

Теперь судебные споры "перекочевали" в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в городе Тюмень. В этой инстанции заседание относительно дальнейшей судьбы старого моста через Обь назначено на 31 июля. Вероятно, в этот день и станет ясно, кому отвечать за переправу.

А пока что приходится разводить руками и констатировать — в результате юридических споров одна из главных переправ краевой столицы по факту оказалась ничейной. Портал Amic.ru продолжает следить за развитием событий.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.07.2017 15:59
- гость -

А хозяин уже труп (СССР)

0  0
25.07.2017 16:01
- гость -

Очень большие вложения необходимо сделать, откатов не предвидится, вот едросня и ищет хозяина.

0  0
25.07.2017 16:04
- гость -

представители федерального ведомства пытались оспорить решение о передаче моста в их ведение

я еще в прошлый раз говорил, что это добро федералам не надо.

0  0
25.07.2017 16:05
- гость -

вот мой коммент


7.07.2017 16:25
- гость -

Обязанность принять в федеральную собственность моста через Обь была возложена на Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

а они оспаривать не будут?

0  0
25.07.2017 16:05
dsN

так по сусекам бы поскребли. скинулись бы. так сказать, подарок от ЕР.

0  0
25.07.2017 16:06
dsN

на ремонт дворов ведь находят сотни миллионов.

0  0
25.07.2017 16:15
- гость -

В мэрии таких денег нет.Пусть держится как может.

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