Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Судьба старого моста через Обь в Барнауле в настоящее время решается в судах — по-прежнему не ясно, кто же должен ремонтировать этот объект, требующий миллионных вложений.

Как ранее неоднократно сообщал портал Amic.ru, прошлым летом прокуратура через суд обязала администрацию краевой столицы отремонтировать переправу, которая приходит в негодное состояние и реально угрожает безопасности движения. В мэрии тогда заявили, что на приведение моста в нормальное состояние необходимо около 500 миллионов рублей и подчеркнули — у города таких денег нет.

Не так давно выяснилось, что, согласно решению Арбитражного суда Алтайского края, городские власти добились передачи проблемного имущественного комплекса в федеральную собственность, а именно Территориальному подразделению Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Казалось бы, теперь новый собственник старого моста определен и ясно, кому на долю выпало отвечать за его многомиллионный ремонт.

Однако в межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай нашему порталу сообщили, что данный вопрос не решен.

В частности, представители федерального ведомства пытались оспорить решение о передаче моста в их ведение в Седьмом апелляционном арбитражном суде в городе Томске. Эта инстанция, впрочем, оставила решение краевого арбитража в силе.

Теперь судебные споры "перекочевали" в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в городе Тюмень. В этой инстанции заседание относительно дальнейшей судьбы старого моста через Обь назначено на 31 июля. Вероятно, в этот день и станет ясно, кому отвечать за переправу.

А пока что приходится разводить руками и констатировать — в результате юридических споров одна из главных переправ краевой столицы по факту оказалась ничейной. Портал Amic.ru продолжает следить за развитием событий.