Компания Tele2 объявила о запуске новой линейки интернет-опций. Предложения позволят абонентам края пользоваться скоростным мобильным интернетом на еще более выгодных условиях.
С 24 июля абонентам Tele2 доступны новые интернет-опции:
- "1,5 Гб"
- "3 Гб"
- "10 Гб"
- "20 Гб"
- "30 Гб"
Абонентская плата при подключении пакета "1,5 Гб" составит 99 рублей в месяц. Пакет "3 Гб" можно подключить за 169 рублей. Интернет-опции "10 Гб", "20 Гб" и "30 Гб" будут стоить 249, 449, 599 рублей в месяц соответственно. При подключении пакетов "20 Гб" или "30 Гб" интернет-трафик в ночное время (с 00.00 ночи до 6.59 утра) предоставляется бесплатно и не расходует основной пакет.
Для владельцев планшетов Tele2 запустила опцию "Интернет в планшет", включающую 10 Гб трафика, за 249 рублей в месяц. В абонентскую плату входит также безлимитный трафик в популярных социальных сетях (Facebook, VK, OK) и трафик в приложениях "Яндекс.Карты", "Яндекс.Навигатор".
После израсходования, предоставленного в рамках выбранной интернет-опции трафика, предусмотрено автоматическое подключение дополнительного пакета. Для опции "1,5 Гб" и "3 Гб" предусмотрен дополнительный пакет размером 500 Мб стоимостью 50 рублей, к опциям "10 Гб", "20 Гб", "30 Гб" и "Пакет для планшета" автоматически будет добавлен 1 Гб за 100 рублей.
На новых интернет-опциях действует "Перенос остатков", позволяющий сохранить неизрасходованный трафик и использовать его в следующем тарифном периоде.
Интернет-опции действуют при нахождении абонента на территории домашнего региона, а также в поездках по России, за исключением г. Севастополя и Республики Крым.
Подробная информация о новых интернет-опциях размещена на сайте tele2.ru.
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