Лето — время для туризма и отдыха. Для каждого путешественника, кроме самого путешествия, конечно, очень важно место, где он останавливается переночевать или на весь отдых.

Оказывается, не все апартаменты для туристов обычны. Мы сделали подборку фото самых интересно оформленных и расположенных в необычных местах отелей России.

Отель с граффити

Необычный отель Red Stars, стены которого расписаны граффити в стиле разных стран: Японии, США, Бразилии, Англии, располагается в Санкт-Петербурге.

Каждый этаж нашего отеля расписан уникальными граффити, на этаже "Токио" Вы можете познакомиться с популярными героями анимэ #redstarshotel #redstars #saintpetersburg #hotel #редстарс A post shared by Red Stars Hotel 🌠🌠🌠🌠 (@redstarshotel) on Jul 19, 2016 at 3:30am PDT

Иглу-отель

Этот необычный отель находится у подножия Вилючинского вулкана, в 60 минутах от Петропавловска-Камчатского. Домики для туристов здесь построены из снега, а стены расписаны в национальном стиле.

Иглу отель на Камчатке A post shared by Иглу отель "Горная территория" (@igloohotel) on Dec 27, 2016 at 1:06am PST

СУпер Иглу A post shared by Иглу отель "Горная территория" (@igloohotel) on Dec 27, 2016 at 1:08am PST

Иглу отель A post shared by Иглу отель "Горная территория" (@igloohotel) on Dec 27, 2016 at 1:05am PST

Отель на футбольном стадионе

Такой отель располагается в Казани на восточной трибуне стадиона "Казань-Арена".

Гостиница при музее

В Санкт-Петербурге при музее "Эрмитаж" работает собственная гостиница для туристов. Нет, апартаменты находятся не в самом музее, но являются его продолжением.

#mod #hotel #luxury #fivestar #wheretostay #hermitagehotel #hermitage #interior #bedroom #bathroom A post shared by 💕 Daria Evteeva 💞 (@daria.evteeva) on Jul 15, 2017 at 1:42am PDT

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"Ом дом" в горах

Этот отель разместился у подножия горы Аибга на территории Красной Поляны. Гости останавливаются в горном шале и получают прекрасный вид на горы.

Спасибо этому чудесному дому и до новых встреч))!!#omdomhotel #краснаяполяна A post shared by Светлана Баева (@svetabaeva) on Dec 29, 2016 at 11:08pm PST

"Замок снов"

Находится в Домодедово (Москва), и каждый из его шести номеров необычно стилизован. Например, под морскую лагуну, гараж, небо или сеновал.

Отель "Замок снов", Домодедово#отельзамокснов A post shared by @olya.tolmacheva on Jul 22, 2016 at 5:34am PDT

Отель "Замок снов", Домодедово. Номер "Небеса"#отельзамокснов A post shared by @olya.tolmacheva on Jul 22, 2016 at 5:35am PDT

Эко-отель на южном склоне Эльбруса

Этот отель находится на высоте 3912 метров над уровнем моря. Внутри есть все необходимое: спальное место, кухня, а за окном открывается прекрасный вид на горы.

Ну что мы готовы ;) завтра нас ждёт вершина Эльбруса, надеемся она нас встретит хорошей погодой! Сейчас наша команда потихоньку засыпает для того что бы набраться сил. #эльбрус #alpindustria_perm #мылюбимгоры #rudive #leaprus A post shared by Тимофей Новиков (@timofey_novikov_rudive) on Sep 15, 2016 at 5:56am PDT

Отель "Библиотека"

В Вологде есть отель, где туристы могут пожить не в обычной комнате, а в стилизованной под литературное произведение. Например, "Мастер и Маргарита" или "Алиса в стране чудес".

Азарт — дело тонкое) а на самом деле, если будете в Вологде, несомненно стоит жить в этом отеле! #вологда #бутикотельбиблиотека #картежники #игрок A post shared by Мария (@maria_mama_vari) on Aug 12, 2016 at 2:00pm PDT

Бастион императора Павла

Этот необычный отель стоит в Павловске (Санкт-Петербург) и построен в форме замка.

"Mariental Castle" (Fortress BIP Boutique Hotel), Pavlovsk, Saint-Petersburg. A post shared by Yunis (@yunisforworld) on Jul 7, 2017 at 1:18am PDT

Как из сказки 🦄✨ #красота#дворец#bip#бип#павловск#castle#instagram#instagramrussia A post shared by Marina Remenyuk ☽ (@marinaremenyuk) on Jun 16, 2017 at 6:19pm PDT

Отель с капсулами для сна

Такие отели популярны в Японии, а в России такие необычные апартаменты есть в Москве.