Лето — время для туризма и отдыха. Для каждого путешественника, кроме самого путешествия, конечно, очень важно место, где он останавливается переночевать или на весь отдых.
Оказывается, не все апартаменты для туристов обычны. Мы сделали подборку фото самых интересно оформленных и расположенных в необычных местах отелей России.
Отель с граффити
Необычный отель Red Stars, стены которого расписаны граффити в стиле разных стран: Японии, США, Бразилии, Англии, располагается в Санкт-Петербурге.
Иглу-отель
Этот необычный отель находится у подножия Вилючинского вулкана, в 60 минутах от Петропавловска-Камчатского. Домики для туристов здесь построены из снега, а стены расписаны в национальном стиле.
Отель на футбольном стадионе
Такой отель располагается в Казани на восточной трибуне стадиона "Казань-Арена".
Еще один наш сегодняшний гость- известный long-runner -Денис Смагин @smaq ...прилетел на открытии летнего сезона в @voda_sneg 👍✌ #kazanarena #kazanarenafamily #stadiumhotel #vodabar
Отель •STADIUM• на Казань Арене ✳️ Удивительное место, где можно совместить спорт, образование детей и качественный отдых ⛹🚴🏻🏊🏻🏓🏌🏸🏄 А из окошка твоего уютного семейного сьюта можно лицезреть футбольные баталии и выйти на балкон персонального ВИП ложе. Главное, чтоб жена не сошла с ума от обилия футбола вокруг. Бронирую места на ЧМ2018⚽️ P.S. спасибо друзьям, которые как всегда оказали радушный приём @andrey_s_polyakov
Гостиница при музее
В Санкт-Петербурге при музее "Эрмитаж" работает собственная гостиница для туристов. Нет, апартаменты находятся не в самом музее, но являются его продолжением.
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"Ом дом" в горах
Этот отель разместился у подножия горы Аибга на территории Красной Поляны. Гости останавливаются в горном шале и получают прекрасный вид на горы.
"Замок снов"
Находится в Домодедово (Москва), и каждый из его шести номеров необычно стилизован. Например, под морскую лагуну, гараж, небо или сеновал.
Эко-отель на южном склоне Эльбруса
Этот отель находится на высоте 3912 метров над уровнем моря. Внутри есть все необходимое: спальное место, кухня, а за окном открывается прекрасный вид на горы.
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Отель "Библиотека"
В Вологде есть отель, где туристы могут пожить не в обычной комнате, а в стилизованной под литературное произведение. Например, "Мастер и Маргарита" или "Алиса в стране чудес".
Бастион императора Павла
Этот необычный отель стоит в Павловске (Санкт-Петербург) и построен в форме замка.
Отель с капсулами для сна
Такие отели популярны в Японии, а в России такие необычные апартаменты есть в Москве.
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