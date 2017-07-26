Больше половины лета уже прошло, но это не значит, что теплые дни остались позади. Солнце все еще светит ярко, и сезон отпусков и каникул в самом разгаре. Куда сходить с ребенком на выходных, чтобы не только весело, но и интересно провести время? Парк культуры и отдыха "Солнечный ветер" приглашает барнаульцев провести вместе "солнечный" день.

Аттракционы

В "Солнечный ветер" можно прийти на целый день и уйти лишь под вечер, унося с собой приятную усталость и большой багаж ярких впечатлений. А впечатляться действительно есть чем. На территории в 1,7 га на выбор представлено более 30 аттракционов. Тут можно с ветерком покататься на "Веселых горках" и "Автодроме", побывать в "космосе" на аттракционах "НЛО" и "Хип-Хоп", закружиться на карусели "Лошадка"... Этот список можно продолжать долго, но лучше, как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз услышать.Кроме этого, посетителей ждут зеленые зоны для отдыха, занятий спортом и игр на свежем воздухе, точки питания, удобная парковка и насыщенная программа.

Море впечатлений

Сотрудники парка приготовили целый ряд площадок и развлекательных программ, которые будут интересны и взрослым, и детям. Парк несколько лет проводит интересные выставки и фестивали. Например, фестиваль близнецов "Двое с ларца, одинаковых с лица" и конкурс национальных культур "Карусель дружбы".

Запомнилось гостям и огненное акробатическое шоу-представление "Повелители огня". "Солнечный ветер" стал открытой площадкой для талантливых ребят, где они самореализуются. На сцене парка ежегодно выступают детские коллективы и опытные артисты. Например, в этом сезоне гости парка услышат ансамбль традиционной джазовой музыки "Барнаульский диксиленд", вокальную студию "Маленькая страна", театр песни "Фа-Соль" и др. В парке есть возможность проведения массовых мероприятий организациями и частными предпринимателями. Любой желающий может стать спонсором конкурса на праздниках, которые собирают сотни горожан и гостей столицы.

Время работы

"Солнечный ветер" работает ежедневно с 12.00 до 21.00. Но с 1 июня парк перешел на "усиленный режим", аттракционы работают с 11.00 до 21.00, в выходные с 10.00 до 21.00.

Сколько стоит?

Цена на аттракционы колеблется от 100 до 180 рублей. Одна из особенностей парка — единая платёжная система с бонусами и возможность приобретения подарочной карты для катания на аттракционах.

"Солнечный ветер" расширяет своё пространство в городе. Не так давно в ТРЦ "Арена" была открыта площадка парка. Тут родители могут отдохнуть и расслабиться, в то время пока ребенок будет активно изучать все в павильоне парка "Солнечный ветер". Кстати, сейчас действует акция – все аттракционы по 100 рублей.

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