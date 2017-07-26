Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai, объявляет о старте новых государственных программ льготного автокредитования — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
- Программа "Первый автомобиль" нацелена на клиентов, которые еще не имели в собственности автомобиль*.
- Программа "Семейный автомобиль" направлена на поддержку семей, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет*.
По данным программам покупателям предоставляется скидка 10% от стоимости автомобиля Hyundai Solaris или Hyundai Creta.
Купить новый Hyundai сейчас стало проще и выгоднее, так как указанная скидка 10% суммируется со всеми действующими предложениями от Автоцентра АНТ:
- кредит без первоначального взноса,
- кредит с процентной ставкой от 6,7% годовых,
- КАСКО в подарок
- кредит с ежемесячными платежами от 2 500 руб. в месяц,
- дополнительная скидка при обмене своего старого автомобиля на новый,
- скидка по программе лояльности для владельцев Hyundai
- государственная программа утилизации
Подробные условия можно узнать в Автоцентре АНТ по адресу Павловский тракт, 251д или по телефону +7 (3852) 29-00-20
*Подробности программы уточняйте в Автоцентре АНТ.
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