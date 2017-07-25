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Глава Министерства природных ресурсов России Сергей Донской заявил, что почти треть регионов входят в перечень территорий с ярко выраженными санитарно-гигиеническими проблемами, пишет РИА "Новости".
Среди таких регионов Амурская и Магаданская области, Якутия, Пермский край, Архангельская область, республики Дагестан, Ингушетия, Карелия и Коми, Иркутская область, Хакасия, Курганская, Ивановская и Тверская области, Еврейская автономная область, Новгородская, Кемеровская, Владимирская и Смоленская области, Хабаровский, Забайкальский и Красноярский края, Челябинская, Кировская, Мурманская и Свердловская области, Приморский край.
"Эти данные статистики подчеркивают степень нашей ответственности перед гражданами", — подчеркнул министр, выступая на заседании координационного совета российских уполномоченных по правам человека.
Сергей Донской добавил, что численность населения России, подверженного каким-либо негативным экологическим факторам в связи с загрязнением питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы, в 2015 году составила примерно 89 миллионов человек.
Комментарии
Нас потому нет в этом списке, что народу мало в АК живёт, многие тикают отсюда, гадить некому. И, кстати, какая хорошая экология, если онкология растёт год от года?!