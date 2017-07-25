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Полиция в Алтайском крае задержала мужчину, подозреваемого в совершении нападения на пожилую женщину 1941 года рождения.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, преступление было совершено в Кытмановском районе. Злоумышленник через окно проник в дом потерпевшей и под угрозой предмета, похожего на нож, похитил около 15 тысяч рублей.
Затем мужчина скрылся с места преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело о разбое. Позже полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 39-летний односельчанин пенсионерки.
В настоящее время он определен под стражу.
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