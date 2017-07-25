Совет Федерации во вторник, 25 июля, одобрил законопроект о введении курортного сбора в четырех регионах России: в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.
Взимание курортного сбора начнется с 1 мая 2018 года и закончится 31 декабря 2022 года. Как заявил на заседании зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба, Совет Федерации был автором идеи о введении в России туристического сбора и передаче этого права в ведение регионов, а сам законопроект был разработан правительством по поручению президента. Теперь, чтобы законопроект вступил в силу, свою подпись под ним должен оставить президент России Владимир Путин.
Как неоднократно сообщалось, плательщиками курортного сбора станут физические лица, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Операторами сбора станут и санатории с пансионатами, и частные предприниматели, сдающие жилье внаем.
Максимальный размер сбора в первый год эксперимента составит не более 50 рублей в сутки. В последующие годы планка курортного сбора повысится до 100 рублей в сутки (размер может меняться и быть снижен до 0 рублей в зависимости от сезона). От курортного сбора будут освобождены Герои России и труда, ветераны Великой Отечественной войны, лица, сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов, а также проживающие и постоянно работающие в указанных регионах граждане (субъекты вправе установить и иные категории).
Ранее стало известно, что сумма курортного сбора в Алтайском крае составит 30 рублей. Причем действовать он будет только в Белокурихе. Ожидается, что алтайские власти получат от сбора дополнительно в год около 50 миллионов рублей.
Комментарии
Надо налог на выход из дома депутатов, 5000 руб. за выход, вход бесплатно, а то вреда от них много стало.