Фото: bswdl.com
Срок задержания барнаульца Владимира Ткаченко, которого подозревают в избиении своей дочери, продлен до 72 часов, сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета.
Таким образом, горожанин остается в изоляторе временного содержания (ИВС). Октябрьский районный суд Барнаула на данный момент не одобрил ходатайство органов следствия о заключении Ткаченко под стражу и, вероятно, будет рассматривать этот вопрос 26 июля.
Накануне стало известно, что Владимир Ткаченко был задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своей дочери. Само преступление было совершено летом 2014 года.
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Семья барнаульцев Ткаченко (на фото) стала широко известна после того, как экс-супругу Владимира – Оксану – приговорили к шести годам колонии за то, что она стреляла в своего бывшего мужа. По словам женщины, она спасала сына от избиения.
Это дело вызвало широкий резонанс. С материалами дела недавно ознакомился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который дал поручение проанализировать материалы уголовного дела с точки зрения обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования.
Что касается расследования уголовного дела в отношении Владимира Ткаченко, то им ранее занималась полиция.
Комментарии
А тех, кто "не обратил внимания" в 2014 году на его преступление посадят ?
Так они что, друг друга посадили получается???
Ржунемогу))))
Амик. А узнайте почему поставили именно тяжкий вред здоровью.
Там же мало лазеек, чтобы просто так его нарисовать.
да уж
Повторяю свое предложение: Владимира повесить на площади через утопление с расстрелом, Оксану зацементировать в памятнике и поставить на площади: в одной руку щит из детей, во-второй пистолет, и сердце большое - рвется из груди... У ног мелкие фигурки гадких мужланов, в небе ангелы-родственники числом 8. В сиянии туч дедушки-чиновники с добрыми глазами...
Ну вроде бы в первый раз сломали стереотип "онажемать", не прокатило мужа ни убить "при обороне", ни посадить. Так нет, находятся в СК PRасты, хоть с нарушением всех норм УК и УПК, но дело развалить, и потом махать флагом - мы вернули мать детям! Задавать глупые вопросы - какие тяжкие телесные? или - зачем под стражей, он что, сбежать пытался или три года ничего, а теперь может воздействовать на свидетелей и потерпевшую?, думается, бесполезно.Наши правоохранители других мер пресечения не знают, ибо только за решёткой можно эффективно воздействовать на подозреваемого.
- гость -
Ну вроде бы в первый раз сломали стереотип "онажемать", не прокатило мужа ни убить "при обороне", ни посадить. Так нет, находятся в СК PRасты, хоть с нарушением всех норм УК и УПК, но дело развалить, и потом махать флагом - мы вернули мать детям!
или - зачем под стражей, он что, сбежать пытался
Во первых, он не сможет сбежать, потому, что приметный и бегать не может при таком весе.
Во вторых вы правы. У нас на работе один пижон перед нашими бабами выделывался, типа он за Оксану. Начал я его гасить перед нашими женщинами, дескать объясни, в чем он виноват а она права? И пижон обделался, все его аргументы свелись - а ты посмотри на его рожу. Больше ничего он сказать не смог, наши бабы до слез смеялись над пижоном, который своей бабской позицией хотел завоевать их симпатии.