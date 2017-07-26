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Процедура выборов нового ректора Алтайского государственного технического университета стартует со второй попытки не раньше осени 2017 года. Как сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения, сейчас в АлтГТУ ждут документы о старте выборов из Министерства образования и науки РФ.
Будущая кампания станет уже второй в этом году. В начале июня комиссия по проведению аттестации кандидатов на должность ректора АлтГТУ направила в Ученый совет вуза письмо с итоговыми протоколами о результатах рассмотрения кандидатур на данный пост. В ведомстве отклонили кандидатуры всех претендентов, которые собирались занять должность ректора.
Так, отбор в Министерстве образования и науки не прошли проректор по международной деятельности АлтГТУ Александр Дунец, директор Бийского технологического института (филиала АлтГТУ) Максим Ленский и проректор по научно-инновационной работе АлтГТУ Владислав Федоров. Решение было принято на основе изучения документов и материалов, а также по результатам собеседования с кандидатами. О причинах отказа в протоколах заседания комиссии не сообщается. Кандидатов на пост ректора было четверо, но пресс-служба АлтГТУ отмечает, что и.о. ректора Андрей Максименко снял свою кандидатуру и документы в комиссию министерства не подавал.
При этом в СМИ уже появилась информация, что краевые власти будут продвигать на должность ректора одного из ведущих вузов Алтайского края заведующего кафедрой технологии машиностроения и исполнительного директора Союза промышленников региона Андрея Маркова.
Прежний ректор АлтГТУ Александр Ситников был уволен в мае 2016 года на заседании при Министерстве образования. Недавно свой пост сохранила ректор педагогического университета Ирина Лазаренко.
Комментарии
Давно бы уже Бовтуна В.С. поставили,и не позорились с этими продажными выборами!