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Министерство транспорта подготовило поправки в федеральные авиационные правила, которые связаны с предстоящей отменой бесплатного багажа для невозвратных билетов. Документ опубликован для общественного обсуждения.
Из списка вещей, которые можно взять с собой на борт без дополнительной платы, исключили верхнюю одежду, зонт, ноутбук, телефон, печатные издания, фотоаппарат и видеокамеру. В списке присутствуют только дамская сумочка или портфель, детская люлька, детское питание, костыли и кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями, если она помещается под сиденье либо над ним.
Кроме того, в Минтрансе решили установить минимальный вес ручной клади в пять килограммов.
Предполагается, что изменения вступят в силу после того, как законопроект об отмене бесплатного провоза багажа для невозвратных билетов подпишет президент России. Любопытно, что Совет Федерации намерен отклонить данный законопроект.
Комментарии
и чо
Как это, минимальный вес ручной клади??? А если у меня не наберется 5 кг, меня в самолет не пустят?