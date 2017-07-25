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Прокуратура в Рубцовске обратилась в суд с целью запретить распространение в интернете информации об оказании платных интимных услуг.
Как сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства, правоохранители выявили в сети размещение в свободном доступе соответствующих данных.
"Доступ к сайтам осуществляется свободно, сообщений о возрастных ограничениях не имеется. Действующим законодательством предусмотрен запрет на распространение информации с предложениями приобрести за денежное вознаграждение сексуальные услуги", — уточняют в прокуратуре.
Чтобы ограничить распространение этой информации, прокуратура направила в суд исковое заявление о признании размещенных данных запрещенными к распространению на территории страны.
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