Допинг Зарипова
Даниса Зарипова, нападающего казанского "Ак Барса", дисквалифицировали на два года за употребление допинга.
Читайте подробнее: Чемпион мира по хоккею Зарипов дисквалифицирован за допинг. Что вообще произошло?
"Вот так бесславно закончилась карьера", "Да все они принимают. Пора это понять уже", "Скоро всю Россию дисквалифицируют" — рассуждают по теме пользователи соцсетей.
Однако среди комментирующих находятся те, кто считает, что на игру спортсмена влияет не допинг, а мастерство.
"Дюнкерк"
В соцсетях "гуляет" хештег #Нолангений. Его запустили те, кто уже посмотрел фильм американского режиссера Кристофера Нолана "Дюнкерк". Что говорят о фильме пользователи социальных сетей?
"Дюнкерк" 🇫🇷 🎥 Тяжелый, сильный, шикарный фильм, но к сожалению пришлось поскучать во время просмотра. Конечно, человека, воспитанного на советской истории, отдельно поражает, что родина не бросила 400 тыс. своих сыновей погибать в окружении, а постаралась их вытащить, да ещё и встретила как героев, хотя все, что они сделали, — просто выжили. Этот фильм я не могу посоветовать никому, но надеюсь, что многие из вас на него сходят и выйдут после фильма чуточку другими!) #dunkirk #movie #dunkerque #дюнкерк
Пару дней назад я посмотрела "Дюнкерк" Кристофера Нолана, теперь это моя любимая картина этого режиссера. Но дело в том, что я говорю так про каждый его новый фильм. И с этим ничего не сделать... Трилогия "Темный рыцарь", "Начало", "Интерстеллар", а теперь и фильм про историческую эпоху, которая больше всего меня интересует и волнует, про Вторую мировую войну. Я плакала над судьбами героев и наслаждались операторской работой, долго не могла прийти в себя после сеанса. И пусть мои слова не прочитают те, кому они адресованы, но спасибо всем, кто принимал участие в создание этого шедевра. Ребята, выбирайте и смотрите хорошее кино, такое кино, которое надолго оставит след в вашей душе. P.S. Том Харди, Киллиан Мёрфи — вы лучшие.💙 #кино #кинопремьера #Дюнкерк #КристоферНолан #Dunkirk #ChristopherNolan #thankyou
Вчера посмотрел фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк". Честно говоря, ожидал большего от такого великого режиссера, как Нолан-автора трилогии Темного рыцаря, Престижа, Интерстеллара и Бессоницы. Одна из интригующих и загадочных страниц Второй Мировой войны-как английские и французские войска были окружены Вермахтом в мае 1940 года на севере Франции. Объединённая группировка союзных англо-франко-бельгийских сил численностью 400 тыс человек была взята немецкими войсками в мешок в Дюнкерке. Армия Манштейна и Гудериана прорывалась к оборонительным редутам французов. Время таяло и войска союзников должны были быть вот вот разгромлены. Но британские власти отдали приказ об эвакуации и тысячи судов Британии последовали во Францию для спасения своих. Много существует теорий по этому поводу : например, что Гитлер сознательно не уничтожил британские силы, чтобы потом сесть за стол переговоров на выгодных ему условиях, но это только догадки и домысли. Но сейчас не об этом. Фильм показался мне очень сжатым, монотонным и не красочным. От такого фильма ждёшь баталий, сражений и экшена,но Нолан на этот раз нас не побаловал. Единственное, что очень понравилась -это воздушные бои между Хариккейнами и Мессерами. Вообщем очень жаль.#криснлоан#дюнкерк#втораямироваявойна#битвазафранцию#1940#ужасывойны#моряки#летчики#эсминцы#тральщики#харикейны#мессеры#бомбы#мужчины#воины#окружение#бои#обреченность#борьбазажизнь#человекестьчеловек#самаястрашнаявойнавистории#ожидалбольшего#море#ламанш#берег#холод#голод#дружба#солдаты#капитуляцияфранции#
При первом выстреле, затаив дыхание, выдохнуть получилось, когда таймер перестал тикать (кто смотрел поймёт) Великолепная постановка, доказывающая, что Нолану любой жанр по плечу, игра актеров выше всяких похвал, в кино очень мало диалогов, все на лицах персонажей!!! С технической стороны все настолько превосходно, что хочется вгрызаться глазами в каждый кадр!!! Обязателен к просмотру всем, кто любит качественный кинематограф в целом и режиссуру Кристофера Нолана в частности!!!👍🎬🎥#дюнкерк #dunkirk #синемапаркчелябинск #imax #отзывофильме #тожемнекритиквыискался
"Дюнкерк" или Простая история о проигранной битве. С тем, что режиссер Кристофер Нолан — гений, спорить бессмысленно. А для меня он еще и интеллектуал, способный тонко и умело завернуть умные и сложные сценарии в обертку зрелищного блокбастера. Такими были "Помни", "Престиж", "Начало", "Интерстеллар"(как же невероятно развернулся талант Нолана в космосе!). И я, что греха таить, ждал от "Дюнкерка" интересных сюжетных поворотов, а может, и революционного взгляда на Вторую мировую. Тем более, что это десятый, юбилейный полнометражный фильм в карьере режиссера. Но, как можно понять из заголовка, моим ожиданиям не суждено было сбыться. Хотя, "Дюнкерк", без сомнения, потрясает масштабностью и размахом. И хорошо то, что не смотря на это, Нолан избежал пафоса, нагнетая не героический патриотизм, а тревогу и ужас. Страх и отчаяние людей, чувствующих свою обреченность на гибель, выплескиваются прямо в зал. А дополняет впечатление невероятный саундтрек Ханса Циммера. Это даже не вполне музыка, а скорее симфония боли, где предсмертный хрип, грохот орудий и гул самолетов переплетены с надрывным оркестровым исполнением. И вот уже ты сам тонешь в соленой воде Ла-Манша или пытаешься увернуться от осколков разорвавшегося рядом снаряда. Да, фильм о войне вполне может быть таким — наполненным именно зрительскими эмоциями. И не помеха этому практически безликие персонажи и скудные диалоги — вот Том Харди все равно умудрился сыграть отлично, используя исключительно глаза. Жаль лишь, что в фильме ему не уделили больше внимания. Еще отмечу, как трепетно подошли авторы к достоверности происходящего на экране. "Дюнкерк" снимали в реальном Дюнкерке, с участием настоящих эсминцев и даже двух шхун, сохранившихся со времен войны, стараясь избегать компьютерной графики. Итог: грандиозный, красиво и убедительно снятый военно-исторический фильм, технически и визуально безупречный. Одна из главных картин года. P.S. Спасибо @lumiera_cinema за комфортный отдых! Сервис в очередной раз порадовал. #чтосмотретьвечером #кинорецензия #Дюнкерк #КристоферНолан #ХансЦиммер #lumierakz #almaty #алматы
"Я только раз видала рукопашный. Раз — наяву и сотни раз во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, Тот ничего не знает о войне." Ю.Друнина. Посмотрел вчера в кино Дюнкерк. Война — это страшно! Это очень страшно! И как же жаль всех этих ребят, до кома в горле... все хотят жить, любить, никто не хочет умирать... Нужно периодически снимать такое кино, чтобы никто не забывал, что ЭТО... ад на земле. #дюнкерк #прокино #рекомендую #dunkirk
20 лет новому мосту в Барнауле
25 июля исполнилось ровно 20 лет со дня строительства нового моста в Барнауле. Для жителей краевой столицы и для гостей города это особенное место.
"Это визитная карточка нового Барнаула, мост и правда хорош!", "Мне он нравится", "Хороший вид на Барнаул с моста", "С днюхой, мост, всех благ" — восхищаются и поздравляют мост с юбилеем барнаульцы. Однако находятся и те, кто искренне не понимает, почему с ним фотографируются люди, "это ведь самый обычный мост".
Другие барнаульцы ностальгируют и вспоминают истории, связанные с мостом.
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