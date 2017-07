"Дюнкерк" 🇫🇷 🎥 Тяжелый, сильный, шикарный фильм, но к сожалению пришлось поскучать во время просмотра. Конечно, человека, воспитанного на советской истории, отдельно поражает, что родина не бросила 400 тыс. своих сыновей погибать в окружении, а постаралась их вытащить, да ещё и встретила как героев, хотя все, что они сделали, — просто выжили. Этот фильм я не могу посоветовать никому, но надеюсь, что многие из вас на него сходят и выйдут после фильма чуточку другими!) #dunkirk #movie #dunkerque #дюнкерк

A post shared by Nadir Zakhirpur🎤 (@nadir_zakhirpur) on Jul 22, 2017 at 10:49pm PDT