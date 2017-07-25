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Новую камеру фиксации нарушений установили на Солнечной Поляне в Барнауле

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Скорость на данном участке ограничена 40 километрами в час

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцев предупреждают об установке новой камеры фиксации нарушений правил дорожного движения на улице Солнечная Поляна.

"Установили новую камеру на скорость на Солнечной Поляне, 29, "Мария-Ра". Не забываем, ограничение скорости на этом участке 40 км/ч", — отметил автор заметки в паблике Barnaul 22.

Напомним, что накануне горожане сообщали об установке подобного устройства на Павловском тракте близ ТРЦ "Европа".

В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что в настоящее время на улицах города устанавливают спецоборудование для фиксации нарушений ПДД. Проводится монтаж и настройка устройств. Затем камеры начнут работу в тестовом режиме. При запуске оборудования в постоянную эксплуатацию граждан будут информировать об этом.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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