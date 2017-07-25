Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцев предупреждают об установке новой камеры фиксации нарушений правил дорожного движения на улице Солнечная Поляна.
"Установили новую камеру на скорость на Солнечной Поляне, 29, "Мария-Ра". Не забываем, ограничение скорости на этом участке 40 км/ч", — отметил автор заметки в паблике Barnaul 22.
Напомним, что накануне горожане сообщали об установке подобного устройства на Павловском тракте близ ТРЦ "Европа".
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что в настоящее время на улицах города устанавливают спецоборудование для фиксации нарушений ПДД. Проводится монтаж и настройка устройств. Затем камеры начнут работу в тестовом режиме. При запуске оборудования в постоянную эксплуатацию граждан будут информировать об этом.
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