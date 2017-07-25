Фото: "ВКонтакте"
Режиссер Татьяна Жукова, которая получила главный приз Шукшинского кинофестиваля в программе короткого метра за ленту "Исповедь мизантропа", намерена снять мистическую картину об Алтае.
Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, Татьяна Жукова является ученицей Аллы Суриковой и Владимира Фокина.
Во время работы над короткометражкой "Исповедь мизантропа" Татьяна Жукова стала задумываться и о съемках полного метра. Просматривала варианты, которые подошли бы для реализации ее идеи. Алтай оказался одним из таких мест.
"Я очень хотела сюда поехать. Думала: надо съездить на Алтай, посмотреть натуру. И тут мне как раз пришло приглашение на Шукшинский кинофестиваль. Наверное, это знак, что надо развивать эту идею, продолжать писать сценарий именно под Алтай", – сказала режиссер.
Работа над новым проектом, по ее словам, начнется сразу после возвращения с Шукшинского кинофестиваля. Пока она не раскрывает замысел картины, говорит только, что это будет мистический фильм.
Комментарии
О . Да
Мистика.
Даже стихи стал соченять:
Здесь чудеса
Сдесь леший бродит
Русалка на ветвях сидит
Здесь на неведомых тропинках
следы неведомых зверей
Избушка здесь на курьих ножках
Стоит без окон и дверей
(красиво получилось, даже неожидал от себя такова)