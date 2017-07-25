Фото: bugulma-live.ru
Житель Самарской области, обвиняемый в телефонном мошенничестве в отношении бийчан, предстанет перед судом — преступную деятельность мужчина вел прямо из стен колонии, где отбывает наказание.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, мужчине инкриминируют семь эпизодов нарушений закона.
Схема преступлений выглядела так: находясь в одной из колоний Самарской области, мужчина звонил жителям Бийска и представлялся их родственником. Затем он заявлял, что находится в полиции, поскольку на автомобиле сбил человека. После этого он представлялся потерпевшему сотрудником полиции и сообщал жертвам своего обмана о том, что для урегулирования вопроса об освобождении срочно необходима крупная сумма денег.
В результате таких действий бийчане лишились более 220 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Бийский городской суд для рассмотрения по существу.
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