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Банк "Югра" 24 июля подал в Арбитражный суд заявление на Центробанк, обвинив организацию в незаконных действиях. Ранее Банк России ввел временную администрацию в банке, сообщает РБК.
Как говорится в материалах, истец требует признать решения и действия ЦБ незаконными.
С 10 июля ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев, а полномочия органов управления "Югры" приостановил. Также был введен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
По словам зампреда Банка России Василия Поздышева, банк "Югра" формировал резервы по одним кредитам, а потом расформировывал по другим, чтобы "технически" исполнять предписания регулятора.
В итоге активов банка оказалось недостаточно для исполнения обязательств, а Банк России направил обращения в правоохранительные органы. Банк "Югра", основным собственником которого является бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".
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