Фото: vk.com/barneos22
Гигантская пробка выстроилась на трассе под Барнаулом из-за того, что дорогу перегородили в связи с движением военных колонн.
"Трасса Алтай — Кузбасс, сразу за Казачьим, военные перегоняют технику. Всё стоит уже минут 30", — сообщается в паблике Barnaul 22.
Между тем отметим, что армейские будут перегонять свою технику в течение всей рабочей недели.
Так, 25 июля движение ограничено с 16:40 до 19:20 на автодороге Р-256 от села Озерки и на этой же трассе до 18:30 от поселка Восточный.
26 июля будет ограничено движение для всех видов транспорта по автодороге "Баюновские Ключи – а/д Р-256 – ЗАТО Сибирский" с 03:00 до 06:00, а также с 22:40 до 00:30 на трассе Р-256 от поселка Украинский.
27 июля движение будет закрыто с 22:40 до 00:10 на Р-256 до Озерок.
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