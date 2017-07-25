Фото: market.kz
Полиция в Барнауле в связи с наездом на пешехода разыскивает грузовик "Газель".
Как сообщили порталу Amic.ru в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло в 19:40 22 июля на улице Попова в районе дома №184.
На 31-летнего пешехода наехал автомобиль, который скрылся с места аварии.
В связи с этим ДТП правоохранители разыскивают "Газель" с белой кабиной, серым бортом и тентовым кузовом.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о данной аварии, просят сообщать по телефонам: 393-605, 393-554, 393-544, 391-090, 393-555 или 02.
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