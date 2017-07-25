Перекресток пр. Калинина и ул. Кулагина полностью откроют к выходным

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Движение в районе перекрестка проспекта Калинина и улицы Кулагина в Барнауле обещают открыть к ближайшим выходным.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, в данный момент перекрыта четная сторона Кулагина от дома №2а до проспекта Калинина.
"На месте проведения ремонта специалисты Барнаульского водоканала восстанавливают асфальтовое покрытие, из-за неблагоприятных погодных условий время завершения работ продлится до вечера 28 июля", — уточняют в мэрии.
Напомним, водоканал осуществлял в этом месте строительство напорного канализационного коллектора.
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