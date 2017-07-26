Фото: eva.ru
Барнаульцам обещают жаркую погоду без осадков в среду, 26 июля.
Согласно прогнозу синоптиков, в краевой столице будет преимущественно без осадков. Температура днем составит +28…+30 градусов. Ветер западный с переходом днем на восточный, до 11 метров в секунду.
На территории Алтайского края местами в западных районах дождь, гроза. Днем в регионе температура поднимется до +33 градусов.
Ветер до 14 метров в секунду.
Напомним, что в крае действует штормовое предупреждение, объявленное в связи с аномально жаркой погодой.
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