Среда, 26 Июль, 07:31

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,82
€ 69,7
Brent
$ 51,5
24°
Обь
256см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Солнце и 30-градусная жара ждут жителей Барнаула 26 июля

, ИА "Амител"
В некоторых районах Алтайского края возможны дожди и грозы

Фото: eva.ru

Барнаульцам обещают жаркую погоду без осадков в среду, 26 июля.

Согласно прогнозу синоптиков, в краевой столице будет преимущественно без осадков. Температура днем составит +28…+30 градусов. Ветер западный с переходом днем на восточный, до 11 метров в секунду.

На территории Алтайского края местами в западных районах дождь, гроза. Днем в регионе температура поднимется до +33 градусов.

Ветер до 14 метров в секунду.

Напомним, что в крае действует штормовое предупреждение, объявленное в связи с аномально жаркой погодой.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
07:22
Как правильно заменить электросчетчик? Инфографика 0
07:03
Огромный дом с местом под теннисный корт продают в Барнауле за 30 млн руб. 0
06:48
Мы – то, что едим: доктор Денис Фуголь о вреде вегетарианства и сыроедения 0
06:32
С видом на стадион: фотоподборка 10 самых необычных отелей России 0
06:19
Солнце и 30-градусная жара ждут жителей Барнаула 26 июля 0
06:01
Минобрнауки организует новый "кастинг" на пост ректора АлтГТУ осенью 1
05:01
Умный мальчик: состав правления ОАК расширили ради сына Рогозина 6
04:01
Смотрим на голубей-зацеперов, которые бесплатно катаются на автомобилях 0
03:01
Пенсионерка так хотела получить миллион, что перевела 200 тысяч мошенникам 0
02:01
Полицейского в Казахстане уволили за самосуд над педофилом 1
01:14
Новое оскорбление: полиция ищет подростков, залезших на крышу храма 1
00:58
Конь копытом убил шестилетнего ребенка в Новосибирской области 1
23:47
Бразильянку назвали самым сексуальным пилотом вертолета 0
23:22
Журнал "Совет да любовь" извинился за фотосессию в заброшенном храме 0
22:58
Тысяча россиян каждый день умирает от рака 2
22:38
Адвокатская палата проверит юриста, поведавшего о свадьбе дочери судьи 0
22:26
Костыли и сумочки: Минтранс ограничил список бесплатных для провоза вещей 0
21:59
Сын экс-главы МГТС скрылся с места ДТП в Москве и объявлен в розыск 0
21:44
Новый санаторий построят в Белокурихе за 850 миллионов рублей 0
21:05
222 рубля: работающим пенсионерам пообещали максимальную прибавку 0
20:48
Серьезное ДТП произошло в Барнауле недалеко от ТРЦ "Арена" 2
20:28
Убежавший от жены житель Кузбасса нашелся на Алтае 1
20:12
Полицейского в Камне-на-Оби осудили за бегство с места ДТП 0
19:50
Юбилей нового моста, "Дюнкерк" и допинг Зарипова: о чем говорят соцсети 0
19:36
Победительница Шукшинского кинофестиваля снимет мистический фильм об Алтае 1
19:17
Перекресток пр. Калинина и ул. Кулагина полностью откроют к выходным 0
19:03
Коротко о главном: барнаульские мосты, курортный сбор и страсти по Ткаченко
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 июля
18:48
Банк "Югра" подал иск в Арбитражный суд на действия Центробанка 0
18:26
Зек из Самарской области ответит в суде за обман бийчан из стен колонии 1
18:06
Грузовик "Газель" наехал на пешехода и скрылся с места аварии в Барнауле 0
18:00
Интернет-провайдер нового поколения увеличивает число своих пользователей 0
17:53
Фотоновости. Водители встали в пробку под Барнаулом из-за военных колонн 1
17:38
Алтайский думец поддержал Поклонскую в борьбе с фильмом "Матильда" 5
17:24
Новую камеру фиксации нарушений установили на Солнечной Поляне в Барнауле 0
17:14
Минтранс исключил телефон и верхнюю одежду из бесплатной ручной клади 6
17:08
Прокуратура в Рубцовске добивается запрета на пропаганду секс-услуг 1
16:52
Совет Федерации одобрил закон о введении курортного сбора в Алтайском крае 4
16:41
Барнаульцу Владимиру Ткаченко продлили срок пребывания в ИВС 9
16:28
Житель Алтая ограбил пенсионерку, забравшись к ней в дом через окно 0
16:19
Минприроды России назвало регионы с худшим санитарным состоянием 1
16:01
Фотоновости. ВАЗ угодил под самосвал в Барнауле 0
15:48
Чемпион мира по хоккею Зарипов дисквалифицирован за допинг. Что вообще произошло? 0
15:34
Фотоновости. Один автомобиль "оседлал" капот другого в Барнауле 0
15:23
Как отмена бесплатного провоза багажа повлияет на стоимость авиабилетов? 0
15:12
Хозяина старого моста через Обь в Барнауле ищут через суд 12
15:06
Масштабный ремонт 11 дворов в Барнауле начнется в ближайшие дни 1
15:00
"Ростелеком" стал генеральным партнером Шукшинского кинофестиваля на Алтае 1
14:51
Подъездные пути к барнаульскому педиатрическому кластеру отремонтируют 6
14:32
Фотоновости. Холодильник с мороженым обчистили неизвестные в Барнауле 1
14:22
Власти Барнаула заплатят 500 тысяч за информационные табло на остановках 11

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.