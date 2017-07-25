В Камне-на-Оби осудили бывшего полицейского, который совершил ДТП, в результате которого пострадала его спутница, сообщают "Каменские известия" со ссылкой на помощника межрайонного прокурора.
Осенью прошлого года инспектор с пассажирами ехал по городу на автомобиле. На повороте он потерял управление машиной, в результате съехал с проезжей части и врезался в опору линии электропередачи. Находившаяся на заднем сиденье потерпевшая после столкновения вылетела вперед.
Подсудимый с места ДТП скрылся, бросив беспомощную потерпевшую, которой пришлось самой добираться на попутном автомобиле до больницы.
Инспектор свою вину признал частично, отметив, что был трезв, а авария случилась из-за второй девушки, которая отвлекала его.
Потерпевшая и свидетели утверждали, что водитель в момент ДТП был пьян, однако это не было доказано судом из-за отсутствия заключения эксперта.
При вынесении наказания суд учел помощь бывшего полицейского в раскрытии преступления, наличие на иждивении двоих малолетних детей, а также возмещение ущерба с его стороны. Мужчина получил один год ограничения свободы.
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