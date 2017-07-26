Фото: Avito.ru
Коттедж площадью 420 квадратных метров продают в Барнауле за 30 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
Дом расположен на огромном участке в 30 соток на бульваре Мирном. Продавец здания подчеркивает, что коттедж был построен только из качественных и надежных материалов.
"Общая толщина стен – 60 см. Отделка полная на двух этажах, цокольный частично. Частично меблирован. Вокруг участка насажены сосны до 7 метров, нет граничащих забором соседей, до участка асфальт", — отмечается в объявлении.
Имеется гараж площадью 100 квадратных метров, рассчитанный на четыре автомобиля. Есть баня, выполненная из кругляка. В данный момент в ней производят отделочные работы.
"Выделено место под теннисный корт и под дальнейшие развлекательные объекты. Рядом с участком расположена детская площадка и хоккейная коробка. Продажа в связи с переездом, рассмотрю на обмен недвижимость за рубежом или другие ликвидные объекты", — резюмирует продавец.
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