Житель Киселевска пропал по дороге к родственникам. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, о пропаже мужчины заявила его супруга.
Женщина рассказала, что ее муж выехал на поезде до станции Артышта-2. Там он должен был пересесть на поезд до Барнаула, где его ждали родственники. Но они сообщили, что мужчина не приехал. На связь с родственниками он также не выходил.
Сотрудники транспортной полиции выяснили, что мужчина благополучно добрался до станции Артышта-2, где пересел на нужный ему поезд. Однако позже он вышел на небольшой станции.
Его нашли в поселке станции Аланбай Заринского района, где он распивал алкоголь в компании местных жителей. Оказалось, что мужчина поссорился с женой и решил уехать к родственникам в Алтайский край, но по пути передумал и отправился гулять.
Полицейские вернули мужчину супруге.
Комментарии
Ха. Сбежал бы Остап от Грицацуевой сейчас?
Хорошо что Ильф и Перов недожили до такого.