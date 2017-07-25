Работающим пенсионерам с августа 2017 года увеличат выплаты на максимальные 222 рубля, передает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд России.
"Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей", - заявили в ПФР.
Размер прибавки зависит от зарплаты работающего пенсионера. На нее могут претендовать те граждане, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы в ПФР.
29 июня глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что все пенсии в 2018 году будут проиндексированы на уровень инфляции, кроме пенсий работающих пенсионеров.
В России сейчас около 43 миллионов пенсионеров. Около 14 миллионов - работающие.
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