Иллюстрации: google.ru/maps, yandex.ru/maps
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин подписал постановление о продлении разрешения на право организации сельскохозяйственного рынка в центре Барнаула на улице Пионеров.
Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэрии. В постановлении, в частности, сказано: "Продлить разрешение на право организации сельскохозяйственного рынка обществу с ограниченной ответственностью "Новый рынок" по ул. Пионеров, 13 до 30.04.2018 в границах арендуемого земельного участка (кадастровый (или условный) номер: 22:63:020616:0046)".
Этот сельхозрынок многие также называют "Юбилейным". Крытая его часть была построена в 1980 году – к 250-летию краевой столицы.
На территории рынка располагается государственная лаборатория, где проверяется качество продуктов.
В администрации краевой столицы порталу Amic.ru уточнили, что продление разрешение на организацию сельхоз рынка является рядовой и ежегодной процедурой.
Комментарии
Жаль, что закроют, мы там всегда мясо покупаем, выбор большой и цены невысокие.
Хороший тамада и конкурсы интересные))))
а зачем сносят все рынки? и это в аграрном регионе с самыми низкими доходами? их развивать надо, а их сносят один за одним. во всем мире рынки работают, только у нас вдруг кому-то помешали
26.07.2017 08:30
- гость -
а зачем сносят все рынки?
ну дык коммерческой недвижимости уважаемые люди понастроили, а она пустой стоит....
всЁ, всЁ снести и новое построить - страна слабоумных что ли?
Не зря Мы Сергей Иваныча избрали- о чяйянях простых людей заботица!