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Новый санаторий построят в Белокурихе за 850 миллионов рублей

, ИА "Амител"
Ежегодно курорт посещают более 200 тысяч человек

Фото: amic.ru

В городе-курорте Белокурихе построят санаторий на 300 мест, сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края. 

Предполагается, что реализация инвестиционного проекта начнется в следующем году. В строительство нового санатория компания "РЖД-Здоровье" намерена вложить порядка 850 миллионов рублей. Будет создано не менее 200 постоянных рабочих мест.

По словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, правительство региона и компания "РЖД" на протяжении многих лет поддерживают взаимовыгодные отношения: в крае продолжают работать фирменные поезда, сохранены пригородные перевозки, тарифы на которые являются социальными.

Глава региона также напомнил, что за последние несколько лет в городе-курорте произошел целый ряд изменений, которые дали новый толчок развитию курорта.

Так, сегодня в Белокурихе решена проблема энергодефицита (в 2007 году построен энергоцентр), на новый уровень вышел общепит и ресторанный бизнес, активно развивается такой сегмент туристической деятельности, как активный отдых.

"Ежегодно курорт посещают более 200 тысяч человек. При реализации проекта может быть сделан акцент как на номерном фонде, так и на предоставлении оздоровительных услуг. Мы со своей стороны готовы оказывать всестороннюю поддержку", — отметил Карлин.

Медицинский директор компании "РЖД-Здоровье" Павел Морозов отметил, что компания глубоко ценит взаимное движение вперед. "Мы понимаем нашу ответственность и постараемся сделать все, чтобы закончить его реализацию в срок", - сказал он.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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