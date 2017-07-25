Инцидент с участием пяти автомобилей произошел сегодня утром на Волоколамском шоссе в Москве, в результате чего движение оказалось на некоторое время парализовано, сообщает LIFE.
Сын бывшего генерального директора МГТС Михаила Смирнова сегодня утром устроил массовое ДТП на Волоколамском шоссе и теперь объявлен в розыск.
Ранее сообщалось, что один из участников аварии скрылся с места происшествия. Всего в ДТП пострадало четыре человека.
Известно, что сын Смирнова до 25 лет прожил в Швейцарии и всего несколько лет назад вернулся в Россию.
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