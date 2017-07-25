Министерство транспорта России предлагает ограничить перечень предметов, которые пассажиру разрешено проносить на борт самолета бесплатно, исключив из него сотовые телефоны, букеты цветов, зонтики, верхнюю одежду, ноутбуки и книги, пишет Forbes.
Проект изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП) опубликован во вторник, 24 июля, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документ, подписанный главой Минтранса Максимом Соколовым, требует внести изменения в ряд положений Федеральных авиационных правил, в том числе в пункт 135.
В новой редакции пункт 135 гласит, что без взимания платы пассажир имеет право провозить находящиеся при нем дамскую сумочку или портфель, детское питание для ребенка на время полета, костюм в портпледе, детскую люльку, костыли и складное кресло-коляску. Эти вещи "не предъявляются для взвешивания, не подлежат оформлению и не маркируются бирками".
Пункт 135 действующих в настоящее время правил позволяет проводить сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без взимания платы также следующие вещи (если они находятся при пассажире и не вложены в багаж): папку для бумаг и зонтик, трость и букет цветов, верхнюю одежду и печатные издания для чтения в полете, мобильные телефон и фотоаппарат, видеокамеру и портативный компьютер.
Кроме того, Минтранс предлагает изменить пункт 133 Федеральных авиационных правил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов. "Вес ручной клади не может быть менее чем 5 кг на одного пассажира", — говорится в новой редакции пункта 133.
Действующие в настоящее время правила разрешают принимать в качестве ручной клади вещи, "вес и габариты которых установлены перевозчиком и позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна".
Новые правила могут вступить в силу уже в ноябре 2017 года.
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