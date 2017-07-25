Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко инициировал проверку в отношении юриста Сергея Жорина, сообщившего в соцсети о свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой. Об этом сообщила пресс-служба палаты.
"Необходимо дать оценку действиям адвоката Сергея Жорина, распространившего недостоверные сведения о свадьбе дочери краснодарской судьи Елены Хахалевой", - считает Пилипенко.
Вопрос о соответствии действий адвоката кодексу профессиональной этики будет рассматривать Адвокатская палата Москвы.
24 июля совет судей Краснодарского края сообщил о результатах проверки расходов на свадьбу дочери Хахалевой. Бюджет праздника обошелся бывшему мужу судьи в пять миллионов рублей.
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