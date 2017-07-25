В России от онкологических заболеваний ежегодно умирает более 300 тысяч человек, заявил врач Владимир Цимберг в ходе пресс-конференции в Петербурге, сообщает "Росбалт".
"Около 70% раковых заболеваний в России диагностируют на первой и второй стадиях. Однако в отдельных статистических выборках эта цифра в разы ниже. Основные причины: плохая доступность онкологических препаратов, современных диагностических технологий, а также системы для раннего выявления рака. Мы значительно отстаем от стран Запада и Востока по темпам развития диагностики. В Японии, к примеру, каждый человек должен в обязательном порядке проходить гастроскопию. До 60% рака желудка "ловят" именно таким образом, когда он только образуется в слизистой. У нас, конечно, это более прогрессирующие стадии", — сообщил Цимберг.
Проблема российской диагностики, по мнению экспертов, заключается в том, что опытные специалисты рассредоточены по всей стране. Для диагностики заболеваний и лечения пациентов необходима слаженная работа экспертов в разных областях. И когда патоморфолог находится в Петербурге, онколог — в Москве, а химиотерапевт — в Бостоне, то собрать их вместе для комплексной работы с пациентом очень сложно.
Однако сейчас проводить консультации можно при помощи интернет-технологий. Так, с помощью телепатологии можно передавать данные анализов через интернет. При этом один отсканированный материал может весить от 300 Мб до 20 Гб. В особо сложных случаях приходится передавать через интернет до ста документов.
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