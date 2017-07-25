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Журнал "Совет да любовь" извинился за фотосессию в заброшенном храме

, ИА "Амител"
Следователи уже начали проверку по факту проведения фотосессии в заброшенном более 100 лет храме

Свадебный журнал "Совет да любовь" принес извинения за откровенные фотографии модели, сделанные в храме в Татарстане. Соответствующий пост издание опубликовало на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Проводя фотосессию, не было умысла оскорбить религиозные чувства верующих. При выборе данного места для съемок здание рассматривалось как заброшенное здание, но ни в коем случае как "действующий" храм. Всем, кого эта ситуация задела и оскорбила, мы приносим свои извинения", — говорится в сообщении.

СУ СК России по Татарстану уже начало проверку по факту проведения фотосессии с участием модели в заброшенной церкви села Гари Елабужского района.

Следствие полагает, что в действиях авторов фотосессии могут быть признаки "нарушения права на свободу совести и вероисповеданий". Проводится доследственная проверка.

Фотосессия вызвала массу гневных комментариев от верующих, чьи чувства были оскорблены. 

"Неужели эта деваха и фотограф настолько глупы и не понимают, что нельзя устраивать такие фотосессии в храме? Наверное, данной ситуацией все же должны заняться правоохранительные органы"
"В этой церкви, несмотря на ветхость здания, до сих пор проходят богослужения"
"Это старинный заброшенный храм. Там есть настоятель прихода. Проводятся ежегодно молитвы и службы. А некие фотографы и молодые особы устроили фотосъемку. При этом в нижнем белье. Перед образами на стенах святых. То ли ангела с голой попой она изобразить пыталась... То ли настолько аморально себя вести начали ради фото".

Между тем на сайте Елабужского благочиния Казанской епархии сообщается, что за храмом не ухаживали более 100 лет. 13 июля там провели субботник с участием добровольцев. На сайте сообщается, что для реставрации храма планируется обратиться к меценатам. Храм датируется концом 19 века. В советское время в нем хранили зерно.

Как заявил Inkazan секретарь Казанского епархиального управления отец Владимир, девушку накажут высшие силы. "Рано или поздно Господь накажет. Такие вещи ненаказуемыми не остаются. Но не ради наказания, а чтобы вразумить не только ее, но и всех, кто так поступает. Рано или поздно Бог накажет".

Фотосессия в храме состоялась еще в июне 2017 года. Девушка рекламировала полупрозрачное будуарное платье для одного из бутиков. Снимки фотографа Илизы Шайхутдиновой появились в соцсетях и были растиражированы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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