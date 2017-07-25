Бразильянку назвали самым сексуальным пилотом вертолета

27-летняя Луана Торрес признана одной из самых красивых девушек-пилотов вертолета в мире, сообщает LIFE со ссылкой на Daily Mail.
Девушка родилась в Бразилии и получила образование в области экономики, а после выпускного решила поменять сферу деятельности и стать пилотом.
Благодаря своей профессии Луана побывала в 28 странах мира, а на ее страничку в "Инстаграме", где она публикует свои фотографии, подписано почти 60 тысяч человек.
В апреле этого года девушка вышла замуж и теперь живет в США.
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