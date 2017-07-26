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Конь копытом убил шестилетнего ребенка в Новосибирской области

, ИА "Амител"
Установлена личность хозяина животного. Ведется доследственная проверка

Фото: wall-papers.ru

Под Новосибирском лошадь убила шестилетнего мальчика копытом. Как сообщает пресс-служба СК России по региону, ребенок в компании друзей возрастом от 6 до 9 лет гуляли в поле, где паслись без привязи лошади. 

"В какой-то момент лошади поскакали в направлении несовершеннолетних, и последние стали убегать в стороны от надвигавшихся на них животных. В то же время шестилетний мальчик не успел удалиться на безопасное расстояние, и проскакавший рядом с ним жеребец ударил ребенка копытом в область головы. В результате полученных повреждений мальчик скончался", — говорится в сообщении.

Установлена личность хозяина животного. Ведется доследственная проверка.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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