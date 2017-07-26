В Казахстане полицейский устроил самосуд над педофилом, похитившим и изнасиловавшим 5-летнюю девочку, сообщает паблик Mash.
Жители города Сатпаев встали на защиту уволенного сержанта.
Избиение произошло в кабинете следователя. Мужчина признался, что заманил свою жертву с целью изнасилования. После дачи показаний следователь вышел из комнаты, с подозреваемым остались конвоиры. Один из полицейских не сдержался и начал избивать насильника.
Ситуацию прокомментировал родственник пострадавшей девочки: "Заплаканную напуганную девочку нашли в одной из комнат полицейские. Неужели с таким извергом нужно еще церемониться? Он сломал жизнь ребенку. Девочка теперь постоянно плачет, вздрагивает, не разговаривает. Когда такую категорию преступников закон будет карать более сурово?".
Комментарии