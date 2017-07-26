Пенсионерка из Севастополя так хотела получить миллион рублей, что пять раз за неделю перевела почти 200 тысяч рублей одним и тем же мошенникам, сообщают "Севастопольские новости".
Пенсионерка Валентина Шарыпова приобрела лекарства из водорослей, оставив свои контактные данные. После этого ей позвонили мошенники, которые представились сотрудниками Роспотребнадзора. Они заявили, что препараты были испорчены и теперь ей полагается компенсация — 890 тысяч рублей. Для того чтобы получить деньги пенсионерке предложили оплатить 38 тысяч рублей
Потом пенсионерке позвонили из Минфина и попросили еще 38 тысяч рублей, поскольку компенсация выросла.
После этого мошенники требовали деньги за машину, перевозку, инкассаторов и хранение средств. В общей сложности бабушка отдала 200 тысяч рублей.
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