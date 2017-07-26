Совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в третий раз переизбрал главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, сообщает "Интерфакс".
Кроме того, совет директоров ввел в состав правления ОАК вице-президента по транспортной авиации Алексея Рогозина, сына вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Таким образом, состав правления корпорации увеличился до 14 человек.
Напомним, в совет директоров ОАК входит индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", экс-министр обороны Анатолий Сердюков.
ОАК создана в 2006 году для консолидации конструкторских бюро и авиастроительных предприятий РФ. В составе холдинга: ПАО "Компания "Сухой", ПАО "Корпорация "Иркут" , АО "ОАК — Транспортные самолеты", ОАО "Ил" , ПАО "Туполев" , АО "Авиастар-СП" и др.
На 1 января 2017 года 91,2% акций ОАК принадлежало России.
Помимо Мантурова и Сердюкова в совет директоров ОАК входят: председатель совета директоров АО "ВТБ Капитал Управление активами" Владимир Потапов (в качестве независимого), заместитель министра экономического развития Евгений Елин, советник президента ОАК по науке и технологиям Борис Алешин, заместитель министра обороны Юрий Борисов, заместитель министра финансов Андрей Иванов, заместитель министра транспорта Валерий Окулов, президент ОАК Юрий Слюсарь, первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Иван Харченко и президент УК "Финансовые активы", экс-глава "Связьинвеста" Евгений Юрченко (в качестве независимого).
Комментарии