Фото: cdn3.aristech.de
Жителей Барнаула утром в среду, 26 июля, ждут трехбалльные заторы на дорогах. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Так, согласно карте, трудности в движении авто наблюдаются на улице Челюскинцев, а также на проспекте Строителей перед пересечением с Красноармейским проспектом. На данных участках машины едут со скоростью от 5 до 10 километров в час.
Также небольшие пробки образовались на перекрестке улиц Власихинская — Малахова, улица Попова — Павловский тракт, проспект Ленина — улица Северо-Западная.
При этом отмечается, что на улице Попова в районе пересечения со Взлетной, а также на улице Власихинской недалеко от перекрестка с шоссе Ленточный Бор ведутся ремонтные работы. Также на карте отображается знак перекрытия движения на улице Матросова.
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