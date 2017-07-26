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Столица Португалии Лиссабон примет международный песенный конкурс "Евровидение" в 2018 году. Такое решение приняли португальское телевидение и Европейский вещательный союз.
Был опубликован вступительный ролик, посвящённый мероприятию.
Кроме того, стало известно, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал состоится 12 мая.
Португалия получила право на проведение "Евровидения-2018" после победы певца Сальвадора Собрала на фестивале, прошедшем в мае этого года на Украине.
От России на конкурсе должна будет выступить Юлия Самойлова, которая не смогла принять участие в "Евровидении" 2017 года из-за запрета на въезд на Украину со стороны СБУ.
Welcome to Lisbon! #Eurovision2018 pic.twitter.com/jhJ1tNmgtC— Eurovision (@Eurovision) 25 июля 2017 г.
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