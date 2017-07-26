Фото: ok.ru
Часть жителей Бийска в среду, 26 июля, осталась без горячего водоснабжения и света.
Так, по информации управления ГОЧС и ПБ городской администрации, сегодня с 09:00 до 17:00 в связи с капитальным ремонтом оборудования на ТП-263 будут производиться отключения электроэнергии на улице Мерлина, 10/1.
Кроме того, с 09:00 до 17:00 ввиду ремонта теплосети будет отключено горячее водоснабжение в границах улиц Васильева-Чайковского-Социалистическая-Липового.
Также отметим, что с 13:00 в связи с переврезкой водоснабжения по улице Угольной, 47 будет отключено холодное водоснабжение от Элеваторного до Севастопольской и по улице Чехова от Камчатского до Элеваторного.
Кроме того, возможно падение давления по ул. Социалистическая-Севастопольская-Васильева-Мартьянова.
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