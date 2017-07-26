Фото: guyanaaviation.com
Российское посольство в Соединенных Штатах выясняет подробности инцидента на борту воздушного судна компании Delta с гражданином РФ, которого якобы высадили за то, что он "оккупант Крыма". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Facebook-аккаунт дипведомства.
"Разбираемся. Delta, есть комментарии?" — говорится в сообщении посольства.
К записи был прикреплен пост россиянина, в котором он рассказал об инциденте, произошедшем, по его словам, в Сиэтле. Оттуда россиянин собирался вылететь в Атланту рейсом 1588.
По словам гражданина РФ, его сосед отказался лететь на одном борту с ним, назвав россиянина "оккупантом Крыма, как и все российские граждане". Авиакомпания поддержала пассажира, из-за чего россиянину пришлось лететь другим рейсом намного позже.
Комментарии
Раз этот россиянин полетел в США, он стопудово либераст, который поддержал госпереворот на Украине. Так поделом ему. Теперь его еще надо не сразу пустить обратно, за то, что он поддержал госпереворот на Украине. Пусть об этом в посте напишет. Ведь никто не знает, он за Крым или за госпереворот. И пусть американцы голову ломают, он их друг либераст или подлый поцреот.
А нам надо снять любого натовца, например, за бомбардировку Сербии. Или за тот же госпереворот на Украине.
В любом случае самое разумное в этой ситуации, изолировать страну Р с её алкашами и быдлом, от цивилизованного мира.
9-44 а вы из какой страны уважаемый?
26.07.2017 09:44
- гость -
Полностью "за", только слово "цивилизованный", я бы взял в кавычки, эти 20 % населения планеты из так называемого "золотого миллиарда" несут угрозу всему человечеству. Похлеще, чем алкаши и быдло. Последних можно хотя бы воспитывать, а этих русофобских тварей бесполезно.
Я бы побрезговал заходить в самолёт, где сидят виновные в геноциде сотни миллионов индейцев.
И негров они в рабстве держали
Палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов приняла закон, который фактически зачисляет Россию вместе с Ираном и Северной Кореей в ряды внешнеполитических противников США и запрещает президенту Трампу единолично отменять санкции против нее.
В обширном документе примерно половина из 184 страниц посвящена России; на этих страницах перечислено все то, в чем американские политики обвиняют Москву - действия в отношении Украины, покушения на кибербезопасность США и других стран и попытки повлиять на исход выборов, поддержка Башара Асада в Сирии, коррупция, нарушения прав человека и прочее - и упомянуты все принятые до сих пор акты и указы о санкциях.
Главное в новом законе - то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения парламента.
http://www.bbc
26.07.2017 09:55
- гость -
- гость -
Я бы побрезговал заходить в самолёт, где сидят виновные в геноциде сотни миллионов индейцев.
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Советую не летать самолетами вообще. Потому что их изобрели "виновные в геноциде сотен миллионов индейцев". А также не пользоваться интернетом и мобильной связью.
Это ,в отличии от Меня с тобой,неудачьник,у которого нет денег даже на съездить в Гуселетово,не то что в Наш Крым!
За что боролись - на то и напоролись.