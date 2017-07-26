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Автобусный маршрут №28 прекратит работу в Барнауле с 1 августа, проинформировали в пресс-центре городской администрации.
Муниципальные власти указывают, что это связано с нерентабельностью и отсутствием устойчивого пассажиропотока.
Напомним, автобусы №28 ходили от площади Спартака на Южный.
"С целью сохранения транспортного обслуживания населения с 1 августа работа автобусного маршрута №109оп будет осуществляться с заездом в рабочий поселок Южный", — добавляют в мэрии.
Движение автобусов №109оп теперь будет организовано по схеме: …Змеиногорский тракт – улица Белинского – улица Мусоргского – улица Белинского – проспект Дзержинского – улица Центральная, далее – по маршруту.
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