Среда, 26 Июль, 10:32

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,82
€ 69,7
Brent
$ 51,5
25°
Обь
247см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Автобусы №28 прекращают работу в Барнауле из-за нерентабельности

, ИА "Амител"
В городской администрации указывают, что на этом маршруте отсутствует устойчивый пассажиропоток

Фото: surovmag.ru

Автобусный маршрут №28 прекратит работу в Барнауле с 1 августа, проинформировали в пресс-центре городской администрации.

Муниципальные власти указывают, что это связано с нерентабельностью и отсутствием устойчивого пассажиропотока.

Напомним, автобусы №28 ходили от площади Спартака на Южный.

"С целью сохранения транспортного обслуживания населения с 1 августа работа автобусного маршрута №109оп будет осуществляться с заездом в рабочий поселок Южный", — добавляют в мэрии.

Движение автобусов №109оп теперь будет организовано по схеме: …Змеиногорский тракт – улица Белинского – улица Мусоргского – улица Белинского – проспект Дзержинского – улица Центральная, далее – по маршруту.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
10:30
Никаких мелочей: как правильно разместить гостей на свадьбе? 3
10:24
Отца 145 детей признали в Канаде виновным в многоженстве 0
10:14
Автомобили в Барнауле легче всего продать летом 1
10:06
СМИ: колбу с человеческим эмбрионом нашли у мусорного бака в Новосибирске 0
10:00
Автоцентр АНТ объявляет о запуске новых госпрограмм на автомобили HYUNDAI 0
09:48
Пропавший барнаулец с татуировкой льва на плече найден мертвым 0
09:35
Автобусы №28 прекращают работу в Барнауле из-за нерентабельности 0
09:30
Как выбрать групповые тренировки для себя? 0
09:23
СМИ: россиянина высадили из самолета в США за "оккупацию Крыма" 9
09:15
Часть жителей Бийска временно осталась без горячей воды и света 0
09:12
Что такое промилле и сколько можно выпить кваса за рулем? 11
08:56
СМИ назвали город, в котором пройдет "Евровидение-2018" 0
08:42
Пробки в три балла образовались на дорогах Барнаула утром 26 июля 0
08:30
"Ваша овсянка, сэр": топ-10 детективов, которые стоит прочитать этим летом 24
08:23
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус 2
08:10
Куда сходить с ребенком на каникулах? 0
07:51
Жизнь "Юбилейному" рынку в центре Барнаула продлили до весны 2018 года 10
07:33
Небывалый шанс: как развивается шахматный спорт в Алтайском крае 0
07:22
Как правильно заменить электросчетчик? Инфографика 3
07:03
Огромный дом с местом под теннисный корт продают в Барнауле за 30 млн руб. 3
06:48
Мы – то, что едим: доктор Денис Фуголь о вреде вегетарианства и сыроедения 5
06:32
С видом на стадион: фотоподборка 10 самых необычных отелей России 0
06:19
Солнце и 30-градусная жара ждут жителей Барнаула 26 июля 0
06:01
Минобрнауки организует новый "кастинг" на пост ректора АлтГТУ осенью 2
05:01
Умный мальчик: состав правления ОАК расширили ради сына Рогозина 11
04:01
Смотрим на голубей-зацеперов, которые бесплатно катаются на автомобилях 0
03:01
Пенсионерка так хотела получить миллион, что перевела 200 тысяч мошенникам 1
02:01
Полицейского в Казахстане уволили за самосуд над педофилом 6
01:14
Новое оскорбление: полиция ищет подростков, залезших на крышу храма 6
00:58
Конь копытом убил шестилетнего ребенка в Новосибирской области 3
23:47
Бразильянку назвали самым сексуальным пилотом вертолета 3
23:22
Журнал "Совет да любовь" извинился за фотосессию в заброшенном храме 8
22:58
Тысяча россиян каждый день умирает от рака 6
22:38
Адвокатская палата проверит юриста, поведавшего о свадьбе дочери судьи 3
22:26
Костыли и сумочки: Минтранс ограничил список бесплатных для провоза вещей 0
21:59
Сын экс-главы МГТС скрылся с места ДТП в Москве и объявлен в розыск 1
21:44
Новый санаторий построят в Белокурихе за 850 миллионов рублей 0
21:05
222 рубля: работающим пенсионерам пообещали максимальную прибавку 1
20:48
Серьезное ДТП произошло в Барнауле недалеко от ТРЦ "Арена" 3
20:28
Убежавший от жены житель Кузбасса нашелся на Алтае 5
20:12
Полицейского в Камне-на-Оби осудили за бегство с места ДТП 0
19:50
Юбилей нового моста, "Дюнкерк" и допинг Зарипова: о чем говорят соцсети 0
19:36
Победительница Шукшинского кинофестиваля снимет мистический фильм об Алтае 2
19:17
Перекресток пр. Калинина и ул. Кулагина полностью откроют к выходным 0
19:03
Коротко о главном: барнаульские мосты, курортный сбор и страсти по Ткаченко
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 июля
18:48
Банк "Югра" подал иск в Арбитражный суд на действия Центробанка 0
18:26
Зек из Самарской области ответит в суде за обман бийчан из стен колонии 1
18:06
Грузовик "Газель" наехал на пешехода и скрылся с места аварии в Барнауле 0
18:00
Интернет-провайдер нового поколения увеличивает число своих пользователей 2
17:53
Фотоновости. Водители встали в пробку под Барнаулом из-за военных колонн 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.