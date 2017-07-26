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СМИ: колбу с человеческим эмбрионом нашли у мусорного бака в Новосибирске

, ИА "Амител"
В данный момент колба направлена на судебно-медицинскую экспертизу

Фото: newsbel.by

В Новосибирске следователи проводят проверку по факту обнаружения у контейнера с мусором в Кировском округе колбы с забальзамированным человеческим эмбрионом. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя СУ СК по региону Алексея Максименко.

Уточняется, что стеклянную емкость со странным содержимым во дворе жилого дома по улице Сибиряков-Гвардейцев обнаружила жительница Новосибирска по дороге на работу.

По словам Максименко, на место сразу прибыли следователи и криминалисты, которые изъяли колбу и направили ее на судебно-медицинскую экспертизу. Следов, которые бы указывали на принадлежность емкости к одному из учебных, научно-исследовательских, лечебных учреждений, найдено не было.

В данный момент правоохранители выясняют, кому принадлежала колба. Предварительно установлено, что хранившийся в ней эмбрион имеет особенности развития.

"Известия" добавляют, что в 500 метрах от места обнаружения эмбриона находится детская больница. При этом эксперты заявляют, что эмбрионы в больницах не хранятся, а сжигаются.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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