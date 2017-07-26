Фото: gelio-nsk.livejournal.com
Продажа автомобилей в Барнауле и Алтайском крае в целом лучше всего осуществляется летом, выяснили специалисты автомобильного портала Drom.ru на основе анализа базы объявлений.
Так, в июне барнаульцы могут продать машину в среднем за 7-8 дней, а в июле — за 9-10 дней.
В августе, как отмечается в исследовании, начинается определенный перелом в поведении рынка, который длится аж до декабря. В это время средняя длительность продажи авто составляет 15-17 дней.
"Самый пассивный месяц для продажи авто в регионе — сентябрь, машины в этом месяце ищут новых владельцев 17-18 дней", — отмечают авторы исследования.
Если говорить об общефедеральной тенденции, то в нашей стране быстрее всего автомобили с пробегом продаются в мае-июне. На это тратится примерно 8-9 дней.
Ближе к осени продажа авто затягивается до 11-13 дней и к началу зимы составляет уже 13-15.
Комментарии
Не успел я в июне продать своего крауняку,а вчерась,благодаря упрощённой схеме регистрации, понял,что из за контрактного двигателя он нвеки мой, и что лучьше нашей Лады Каллины ничего нет!