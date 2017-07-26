Отца 145 детей признали в Канаде виновным в многоженстве

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Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия признал Уинстона Блэкмора и его бывшего зятя Джеймса Олера виновными в многоженстве, сообщает Yahoo News.

С 1990 по 2014 год Блэкмор, которому сейчас 61 год, женился на 24 женщинах, у него 145 детей. У 53-летнего Олера — пять жен. Им грозит до пяти лет тюрьмы. Меру наказания суд огласит позднее.

По информации издания, оба раньше были епископами раскольнической Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). Подсудимые живут в общине Баунтифул, которая объединяет около 1,5 тысячи сторонников полигамии.

Блэкмор не отрицает, что у него много жен и что все его браки заключены в соответствии с правилами церкви. Именно поэтому прокуратура в течение 20 лет не могла выдвинуть против него обвинения. Загвоздка заключалась в том, что запрет многоженства нарушил бы право на свободу вероисповедания.

В 2011 году в судебном порядке было решено, что последствия полигамии дают достаточно оснований для того, чтобы ограничить религиозные свободы. В результате в 2014 году Олера и Блэкмора привлекли к суду.

По словам адвоката многодетного отца, он будет оспаривать запрещающие многоженство нормы, если его признают виновным.

Бывший президент Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней Уоррен Джеффс сейчас отбывает пожизненное заключение в тюрьме в Техасе за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. При этом, по некоторым данным, он управляет организацией до сих пор.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней отказалась от многоженства в конце XIX века, однако мормоны-фундаменталисты, от которых организация всячески открещивается, по-прежнему придерживаются этой практики.