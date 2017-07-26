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Полиция начала проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал 83-летний бийчанин, отдавший незнакомому "целителю" 60 тысяч рублей.
В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщают, что горожанин пытался решить семейный конфликт и, находясь в затяжной ссоре с супругой, обратился по услышанному по радио телефону.
Ответивший на звонок незнакомец сообщил, что стоимость ритуала некоего очищения, который может помочь избавиться от проблем, составляет 20 тысяч рублей.
"Деньги необходимо было перевести на безадресный перевод с указанием кодового слова. Пенсионер выполнил все условия: перечислил указанную сумму, сообщил незнакомцу код перевода, с помощью свечи и иконы совершил ритуал, продиктованный "целителем" по телефону", — указывают в правоохранительном ведомстве.
Спустя некоторое время незнакомец позвонил бийчанину и предложил повторить ритуал за дополнительную плату. Пенсионер категорически отказался от этого. Впрочем, позже, "целитель" вновь позвонил пенсионеру под предлогом выплаты компенсации пожилым людям.
Горожанину обещали перечислить около полумиллиона рублей. Для получения денег нужно было перечислить якобы "страховой взнос" в размере 40 тысяч рублей.
Пожилой мужчина выполнил это условие, а потом понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.
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лох не мамонт