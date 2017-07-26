Фото: barnaul.org
Ремонт улицы Веры Кащеевой начали в Барнауле — со среды, 26 июля, здесь стартовали подготовительные работы.
Сначала дорожники срежут здесь старое покрытие, а затем уложат новый асфальт.
Работы будут проведены на участке от улицы Кавалерийской до улицы Попова.
В пресс-центре городской администрации уточняют, что на территории Ленинского района в этом году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют также проспект Космонавтов, улицу Покровскую, улицу 42-й Краснознаменной Бригады, улицу Советской Армии, улицу Георгия Исакова, улицу Гущина.
Кроме того, в рамках текущего ремонта дорог ведется асфальтирование улицы Островского.
Комментарии
А вообще дорожники в этом году молодцы, взялись за дело конкретно! Будем надеяться что и качество покрытия продержится не один год
+++
никогда не видел, чтобы столько дорог ремонтировали. Это круто!
Гады, когда Панфиловцев сделаете?