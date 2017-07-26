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В Кемеровской области от отравления угарным газом скончались четыре человека — жилец частного дома, а также трое сотрудников МЧС, которые пытались поднять тело мужчины из погреба. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Тело 75-летнего мужчины нашли в погребе дома в Тяжинском районе во вторник, 25 июля. На место прибыли следователи и спасатели. Четыре сотрудника МЧС спустились в погреб за телом, но спустя некоторое время они перестали выходить на связь.
Прибывший второй отряд спасателей извлек из погреба трупы, еще один сотрудник МЧС был госпитализирован с признаками отравления угарным газом.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По предварительным данным, днем ранее местный житель протопил погреб дровами, а затем спустился в него и не выбрался. Спасателей вызвали родные погибшего.
Комментарии
Да уж.
Это что за спасатели? Нелегалы гастарбайтеры? С образованием три класса церковно-приходской школы?