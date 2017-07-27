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Взрывная Шарлиз Терон, "Роковое искушение" и другие премьеры недели

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Портал Amic.ru рассказывает о том, что смотреть в кино в ближайшие выходные

В последнюю неделю июля, который благодаря новому "Человеку-пауку", "Планете обезьян" и "Дюнкерку" оказался богатым на хорошее кино, выходит один из самых скандальных фильмов года — "Взрывная блондинка" с очаровательной Шарлиз Терон, а также драма Софии Копполы "Роковое искушение", за которую она получила приз за режиссуру на Каннском кинофестивале этого года. Портал Amic.ru совместно с кинотеатром "Пионер" рассказывает о том, что смотреть в кино в ближайшие выходные.

"Взрывная блондинка"

Режиссер — Дэвид Литч

В ролях: Шарлиз Терон, Джеймс МакЭвой

Агент Лоррейн Бротон, которая работает на секретную службу Великобритании, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр. Картина обещает быть одной из самых скандальных в этом году. Шарлиз Терон уже объявила, что съемки дались ей очень тяжело, якобы ее по-настоящему избивали. Во время подготовки к съемкам боевика Atomic Blonde звезда, как оказалось, даже лишилась двух зубов.

"Атомную блондинку" уже называют "женской версией "Джона Уика": история шпионки Лоррейн Бротон снята режиссером первой части боевика с Киану Ривзом — Дэвидом Литчем, а роль напарника героини Шарлиз Терон исполнил Джеймс МакЭвой. Поклонникам одной из самых сексуальных актрис мира будет любопытно узнать, что в ленте будет много постельных сцен с ее участием. Даже в трейлере видно, как Терон страстно целует алжирскую актрису, звезду "Мумии" Софию Бутеллу.

"Роковое искушение"

Режиссер — София Коппола

В ролях: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст

В центре сюжета – закрытый пансион для девушек, куда однажды случайно попадает искавший помощи и укрытия молодой человек. В какой-то момент женщины, которые на время проникают симпатией к мужчине, начинают делить его между собой. "Роковое искушение" — ремейк картины "Обманутый" Дона Сигела с Клинтом Иствудом. Лента замечательной Софии Копполы получила приз за режиссуру на недавнем Каннском кинофестивале.

"Матрица времени"

Режиссер — Ри Руссо-Янг

В ролях: Зои Дойч, Холстон Сейдж, Логан Миллер

Саманта — крутая девчонка, которой всегда и во всем везло. Но в тот день, в пятницу, 12 февраля, что-то пошло не так, а потом та авария на трассе. Саманта оказалась в заколдованном круге проклятого дня, и теперь она вынуждена проживать ужас той пятницы снова и снова. Чтобы распутать петлю времени, она должна вычислить ошибку и исправить неверный шаг. Но каждый раз что-то не срабатывает. Популярный сюжет, воспетый еще в картинах "День сурка" и "Эффект бабочки", возвращается в малобюджетной картине с довольно привлекательной Зои Дойч в главной роли.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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